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Спорт

Ломаченко відсвяткував перемогу над Коммі не з прапором України: у мережі обурилися

15:06 12 грудня 2021
Василь Ломаченко

У ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку на рингу «Медісон Сквер Гарден» українець Василь Ломаченко переміг за очками Річарда Коммі з Гани та завоював чемпіонський пояс WBO Inter-Continental.

Відеоогляд бою

От тільки тріумфу Василя пораділи далеко не всі наші співвітчизники. Уся справа в тому, що на оголошення суддівського рішення Лома вийшов не з прапором України, а обернувшись у прапор рідного міста — Білгород-Дністровського (раніше Аккермана), за який йому дісталося ще влітку в Лос-Анджелесі. Цей бій став уже другим переможним (першим був із японцем Масайоші Накатані), на якому Ломаченко ігнорує національний прапор.

У мережі такий вчинок викликав шквал обурення. Ось деякі із гнівних коментарів, опублікованих уболівальниками боксу.

Нагадаємо, що поєдинок із Коммі приніс Ломаченку гарантований гонорар у розмірі 750 тисяч доларів, який може зрости до двох мільйонів у американській валюті залежно від кількості проданих платних трансляцій бою. Водночас, ганський боксер гарантовано покладе собі в кишеню від 250 до 800 тисяч за аналогічною «схемою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко поставив крапку щодо бою-реваншу з Лопесом.

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