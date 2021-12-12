«Динамо» в яскравому матчі на «Олімпійському» втратило перемогу над «Зорею»: відеоогляди ігор УПЛ

У неділю, 12 грудня, ігрова програма 18-го туру продовжилася матчами в Одесі, Києві та Ковалівці.

Чемпіонат України. 18-й тур

12 грудня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Буяльський, 44 — Сайядманеш, 49).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Тимчик (Караваєв, 56), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вербич, 56), Циганков, Гармаш (Кулач, 90+1).

Обидві команди посеред тижня грали в єврокубках — «Динамо» поступилося на виїзді «Бенфіці» (0:2) у Лізі чемпіонів, а «Зоря» не змогла в Запоріжжі обіграти норвезький «Буде-Глімт» (1:1) у Лізі конференцій. Виходить, що луганчани на підготовку до звітного поєдинку мали на день менше, ніж динамівці.

Перший тайм пройшов під диктовку господарів, які й атакували більше, і мали достатньо моментів, щоб забезпечити комфортну перевагу. Зокрема, Циганков після розіграшу кутового на правому фланзі пробивав у дальній кут, але гостей врятувала стійка, а Гармаш із кількох метрів не зміг пробити голкіпера «Зорі». Щоправда, перед самою перервою кияни все ж таки відкрили рахунок, коли Гармаш вивів на ударну позицію Буяльського, і Віталій у падінні з меж штрафного майданчика пробив повз воротаря — 1:0.

Але незабаром після поновлення гри рахунок став рівним. Після прострілу з правого флангу захисники «Динамо» залишили Аллахьяра у центрі штрафного майданчика, той спокійно прийняв та пробив із розвороту точно в кут — 1:1.

Після цього пішла відкрита гра, команди відповідали моментом на момент. Після удару Циганкова та рикошету від ноги захисника м'яч ледь не залетів під поперечину, але воротар луганчан зміг перевести м'яча на кутовий, Назарина не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем «Динамо», ударам Гармаша та Вербича не вистачило точності, а гол Імерекова, який замкнув головою навіс зі штрафного, був скасований через офсайд.

Із наближенням останніх хвилин динамівці все більше сил кидали на атаку. І моменти, щоб забити, «біло-сині» мали, але надійно в рамці діяв голкіпер «Зорі» Мацапура. Луганчани, у свою чергу, діяли на контратаках, і також цілком могли шокувати підопічних Мірчі Луческу, якби Назарина пробив повз воротаря або Кабаєв був трохи точнішим, вивалившись до воріт по місцю лівого інсайду.

Зрештою, бойова нічия — 1:1, яка залишає «Динамо» на другій позиції на час зимової перерви.

«Чорноморець» (Одеса) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:1 (Авагімян, 3, Кравченко, 5 — Марлісон, 57, з пенальті).

Дорогою на стадіон група фанатів «Чорноморця», незадоволені кадровою політикою керівництва, атакували клубний автобус. У хід було пущено сирі яйця, каміння, інші предмети, внаслідок чого було розбито заднє скло та пошкоджено корпус транспортного засобу. Благо, ніхто з тих, хто перебував в автобусі, не постраждав.

Подібний «струс», як це не дивно, пішов на користь футболістам, які в перші п'ять хвилин забили два м'ячі. Після перерви гості змогли відіграти один м'яч, але уникнути поразки, вже шостої поспіль, не змогли. А «моряки», навпаки, здобули першу перемогу в Одесі під керівництвом Юрія Мороза.

11 грудня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Рух» (Львів) — 1:1 (Панасенко, 62 — Климчук, 82, з пенальті).

«Львів» — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Ременяк, 74 — Амількар, 65).

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Кожушко, 63 — Соломон, 70, Мораес, 77).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон (Маркос Антоніо, 65), Степаненко, Тете (Соломон, 65), Педріньо, Мудрик, Фернандо (Мораес, 75).

10 грудня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 35, з пенальті, Піхальонок, 75, з пенальті, Білл, 78). На 45+1-й хвилині вилучений Кащук («Маріуполь»).

«Інгулець» (Петрове) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Поспєлов, 34, Полегенько, 47 — Дегтярьов, 56). На 85-й хвилині вилучений Опанасенко («Інгулець»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 47 очок (18 матчів);

2. «Динамо» — 45 (18);

3. «Дніпро-1» — 40 (18);

4. «Зоря» — 36 (18);

5. «Ворскла» — 33 (18);

6. «Олександрія» — 26 (18);

7. «Десна» — 25 (18);

8. «Верес» — 23 (18);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (18);

11. «Рух» — 18 (17);

12. «Львів» — 17 (18);

13. «Чорноморець» — 14 (18);

14. «Інгулець» — 13 (17);

15. «Минай» — 10 (17);

16. «Маріуполь» — 8 (18).

Бомбардири: 14 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете (Шахтар), Віталій Буяльський (Динамо); 8 — Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Аллахьяр Сайядманеш («Зоря»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Шахаб Захедітабар («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Також у рамках 18-го туру в неділю, 12 грудня, буде зіграний матч «Колос» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сину Марлоса надавали тумаків на прощання в дитячій команді.

Фото ФК «Динамо»

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