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Спорт

«Якого дідька!»: Кличко не зрозумів, яку країну представляв Ломаченко

9:18 13 грудня 2021
Василь Ломаченко

Олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко, який поділився раніше раритетним знімком з 1990-х, розкритикував рішення Василя Ломаченка (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) вийти на церемонію оголошення переможця бою з Річардом Коммі без прапора України.

«Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, якщо не використав її прапор? WTF („Якого дідька!“. — Авт.) ?!» — написав у своєму мікроблозі в Twitter Кличко-молодший.

При цьому легендарний боксер нагадав своєму співвітчизнику, що таке патріотизм, розмістивши цитату із сайту «Вікіпедія»: «Патріотизм чи національна гордість — це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття — спільна єдність людей».

Нагадаємо, що Василь Ломаченко у 12-раундовому поєдинку на «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку переміг одноголосним рішенням суддів ганця Річарда Коммі, завоювавши пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Відразу після тріумфу боксер загорнувся у червоно-жовтий прапор рідного Білгород-Дністровського. Як і після бою з японцем Накатані, Ломаченко «забув» про прапор України, що викликало хвилю обурення в мережі.

Відеоогляд бою Василь Ломаченко — Річард Коммі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василю Ломаченку дісталося за вивішений у США «іспанський» прапор.

Фото Instagram

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