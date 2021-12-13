«У нього більше синців, ніж у мене»: Коммі вийшов із лікарні та назвав причину поразки від Ломаченка

Колишній чемпіон світу за версією IBF 34-річний Річард Коммі, який програв Василю Ломаченку в Нью-Йорку бій за пояс WBO Inter-Continental, повідав про своє самопочуття (після бою ганця відправили до лікарні на медобстеження як запобіжний захід) і назвав причини поразки.

«Я почуваюся дуже добре, — заявив Річард Коммі в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social. — Це був чудовий важкий бій, але маємо те, що маємо. Я вийшов та віддав своє серце, повністю залишив себе на рингу. Власне кажучи, незважаючи на моє падіння, я не був дуже вражений. Ти просто на секунду втрачаєш концентрацію, і таке трапляється. Це бокс. Я воював за свій народ.

У Ломаченка дуже гарний ритм. Безумовно, він провів величезну кількість боїв у аматорах. У Василя дуже хороші кондиції та швидкі руки — ти не можеш це у нього відібрати. У бою з таким надзвичайно технічним шульгою, як він, ти маєш турбуватися про свій баланс, таймінг і концентрацію. Як тільки ти щось упустиш, то одразу ж заплатиш за це. Я вважаю, що це сталося. Мені здається, що це був чудовий поєдинок, і я зробив те, що мав зробити".

До речі, Коммі прокоментував епізод, коли після падіння в 7-му раунді Ломаченко двічі закликав кут африканця викинути рушник.

«Я думаю, що це було трохи зухвало з його боку, — зазначив боксер. — Багато хто міг подумати, що він намагається захистити мене або не завдати мені шкоди, але я не побитий, зі мною нічого не трапилося. Якщо ви подивіться на наші обличчя, то в нього більше синців, ніж у мене.

Якщо ти добре по мені потрапив, то це не означає, що я страждаю через це. Власне, я пройшов 12 раундів і навіть не пив воду. Тож я був готовий до цього бою, але того вечора він виявився кращим".

Нагадаємо, за Коммі гарантовано заробив за бій із Ломаченком 250 тисяч доларів, але сума гонорару може досягти 800 тисяч залежно від кількості проданих платних трансляцій бою.

Відеоогляд бою Ломаченко — Коммі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка після бою з Річардом Коммі.

Фото Twitter Top Rank Boxing, Twitter ESPN Ringside

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