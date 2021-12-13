Мессі проти Кріштіану Роналду: відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

У понеділок, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, боротьбу в якій після групового етапу припинили київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

Путівки до чвертьфіналу в очних дуелях оскаржать переможці груп та клуби, що фінішували у квартетах на других місцях:

«Бенфіка» (Португалія) — «Реал» (Іспанія)

«Вільярреал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Атлетико» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина)

«Зальцбург» (Австрія) — «Ліверпуль» (Англія)

«Інтер» (Італія) — «Аякс» (Нідерланди)

«Спортинг» (Португалія) — «Ювентус» (Італія)

«Челсі» (Англія) — «Лілль» (Франція)

«ПСЖ» (Франція) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)

До речі, Мессі та Кріштіану Роналду зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів вперше з сезону-2010/2011. Тоді «Барселона» перемогла «Реал» у півфіналі з рахунком 3:1 за сумою двох матчів.

Перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 15/16/22/23 лютого, а матчі у відповідь — 8/9/15/16 березня (початок усіх зустрічей — о 22:00).

Нагадаємо, що вихід до ¼ фіналу Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу ще 10,6 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став англійський «Челсі».

Фото uefa.com

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