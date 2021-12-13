«Олімпіакос» для Малиновського та «Брага» для Вернідуба: підсумки жеребкування Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи, з якого ще на стадії кваліфікації вилетіла луганська «Зоря».

За підсумками церемонії у швейцарському Ньоні вісім володарів других місць у групах Ліги Європи та вісім клубів, що посіли треті позиції у квартетах Ліги чемпіонів, сформували пари 1/16 фіналу.

Як відомо, вісім переможців груп Ліги Європи — німецькі «Айнтрахт» та «Байєр», французькі «Ліон» та «Монако», англійський «Вест Хем», турецький «Галатасарай», російський «Спартак» і сербська «Црвена Звезда» — безпосередньо вийшли до 1/8 фіналу.

У стикових поєдинках, невдахи яких припинять боротьбу у єврокубках, зіграють:

«Аталанта» (Італія) — «Олімпіакос» (Греція)

«Барселона» (Іспанія) — «Наполі» (Італія)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Рейнджерс» (Шотландія)

«Зеніт» (Росія) — «Бетіс» (Іспанія)

«Порту» (Португалія) — «Лаціо» (Італія)

«Лейпциг» (Німеччина) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

«Севілья» (Іспанія) — «Динамо» (Хорватія)

«Шериф» (Молдова) — «Брага» (Португалія)

Перші стикові поєдинки намічені на 17 лютого, матчі у відповідь — на 24-те. Переможці стикових зустрічей приєднаються у 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи (на кону в 1/16 фіналу — 1,1 млн євро призових від УЄФА). Команди, які програють, вилетять із єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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