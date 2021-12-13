Жеребкування Ліги конференцій: стали відомі пари стикових матчів

У понеділок, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів, яке завершилася скандалом, та Ліги Європи відбулося жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій, з якої вже встигли вилетіти «Колос» із Ковалівки, полтавська «Ворскла» і луганська «Зоря».

Зазначимо, що вісім переможців груп Ліги конференцій — голандські АЗ та «Фейєноорд», швейцарський «Базель, бельгійський «Гент», датський «Копенгаген», французький «Ренн» та італійська «Рома» — одразу пробилися до 1/8 фіналу.

А ось у стикових поєдинках змагатимуться володарі других місць у групах Ліги конференцій та клуби, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи. За підсумками жеребкування пари 1/16 фіналу сформували:

«Лестер» (Англія) — «Рандерс» (Данія)

«Мідтьюлланд» (Данія) — ПАОК (Греція)

«Марсель» (Франція) — «Карабах» (Азербайджан)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

«Рапід» (Австрія) — «Тоттенхем» (Англія) / «Вітесс» (Нідерланди)

«Селтік» (Шотландія) — «Буде-Глімт» (Норвегія)

«Спарта» (Чехія) — «Партизан» (Сербія)

«Фенербахче» (Туреччина) — «Славія» (Чехія)

Зазначимо, що поєдинок 6-го туру групового турніру «Тоттенхем» — «Ренн» не відбувся через спалах коронавірусу в англійському клубі, його долю, а також підсумкове становище команд у квартеті G вирішить УЄФА.

Поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 17 та 24 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нахабний пес наклав на поле купу перед матчем Ліги конференцій у Белграді.

Фото uefa.com

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