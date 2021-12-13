УЄФА після скандалу повторно провів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: збіглася одна пара

У понеділок, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні вдруге за день відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, боротьбу в якій після групового етапу припинили київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Як відомо, перше жеребкування (о 13:00) завершилося скандалом, і його результати УЄФА через грубу технічну помилку скасував.

Путівки до чвертьфіналу в очних дуелях оскаржать переможці груп та клуби, що фінішували у квартетах на других місцях:

«ПСЖ» (Франція) — «Реал» (Іспанія)

«Атлетико» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Спортинг» (Португалія) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Інтер» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія)

«Бенфіка» (Португалія) — «Аякс» (Нідерланди)

«Зальцбург» (Австрія) — «Баварія» (Німеччина)

«Челсі» (Англія) — «Лілль» (Франція)

«Вільярреал» (Іспанія) — «Ювентус» (Італія)

Зазначимо, що за підсумками «неправильного» жеребкування були сформовані такі пари (збігся лише один дует): «Бенфіка» (Португалія) — «Реал» (Іспанія), «Вільярреал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія), «Атлетико» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина), «Зальцбург» (Австрія) — «Ліверпуль» (Англія), «Інтер» (Італія) — «Аякс» (Нідерланди), «Спортинг» (Португалія) — «Ювентус» «(Італія), «Челсі» (Англія) — «Лілль» (Франція), «ПСЖ» (Франція) — «Манчестер Юнайтед» (Англія). Шкода, але команди Ліонеля Мессі («ПСЖ») та Кріштіану Роналду («МЮ») після «пережеребкування» один з одним не перетнуться. З моменту їхньої останньої дуелі в ЛЧ минуло цілих 11 років (у 2011-му «Барселона» за сумою двох зустрічей здолала у півфіналі «Реал» — 3:1).

Додамо, що перші поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 15/16/22/23 лютого, а матчі у відповідь — 8/9/15/16 березня (початок всіх зустрічей — о 22:00).

Нагадаємо, що вихід до ¼ фіналу Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу ще 10,6 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став англійський «Челсі».

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