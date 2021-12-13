Усику пропонували здати фінальний бій чемпіонату світу: обіцяли сотні тисяч

Володар чемпіонських поясів WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який став у Нью-Йорку свідком перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі, розповів, як 10 років тому йому пропонували за гроші здати вирішальний бій аматорського чемпіонату світу в Баку.

Тоді суперником майбутнього володаря олімпійського «золота» був азербайджанський боксер, чемпіон Європи Теймур Мамедов.

«Мені запропонували 300 тисяч євро, — цитує Олександра Усика польське видання Przeglad Sportowy. — До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився.

Я думав, що тепер 300 тисяч можна поділити між трьома суддями, і тоді вони виконуватимуть свою брудну роботу. Велика арена, серед глядачів — президент Азербайджану… Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Дякувати Богу, їм не вдалося".

Відео бою Усик — Мамедов на чемпіонаті світу 2011 року

До речі, Усик та Мамедов могли битися один з одним і у вирішальному поєдинку Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, де наш боксер став чемпіоном, але тоді азербайджанець програв у півфіналі Клементе Руссо з Італії та задовольнився «бронзою». Додамо, що на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у 2016 році прапор Азербайджану ніс саме Теймур Мамедов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Ф'юрі провели першу «дуель поглядів» після бою Ломаченка.

Фото Instagram

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