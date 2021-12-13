«Відпустка почалася не з моря»: Андрій П'ятов потрапив на лікарняне ліжко

Голкіпер «Шахтаря» та збірної України Андрій Пʼятов, який у 20-кілограмовому костюмі заспівав легендарний хіт у відомому шоу, у перші дні зимової відпустки переніс операцію на лівій руці.

Про це 37-річний воротар, в активі якого 101 матч у складі національної команди, повідомив у соцмережах, поспішивши заспокоїти вболівальників.

«Відпустка почалася не з моря… Відразу заспокою всіх, хто злякався. Все добре. Планова операція», — написав Андрій П'ятов, продемонструвавши прооперовану руку.

Зазначимо, що П'ятов, вийшовши в основному складі «Шахтаря» на гру проти «Шерифа» (1:1), з 87 матчами в активі побив клубний рекорд Даріо Срни (86 зустрічей) за кількістю поєдинків у Лізі чемпіонів. Серед футболістів українських клубів Андрій поступається лише ексголкіперу «Динамо» Олександру Шовковському (109 зустрічей).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Андрія П'ятова розповіла про жахіття переїзду до «нефартового» Києва.

Фото Instagram, uaf.ua

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