Накинули ремінь на шию і побили: одноклубник Яремчука зазнав жорстокого пограбування

Капітан «Бенфіки» та збірної Аргентини Ніколас Отаменді, який виграв влітку з Мессі та компанією Кубок Америки, став жертвою жорстокого пограбування у своєму будинку в передмісті Лісабона, повідомляє Correio da Manha.

За інформацією видання, коли одноклубник Романа Яремчука пізно вночі повернувся додому після матчу чемпіонату Португалії «Фамалікан» — «Бенфіка» (1:4), на нього напали четверо зловмисників. Грабіжники, накинувши 33-річному футболісту на шию ремінь, побили його та змусили відчинити вхідні двері. У будинку перебували дружина та син аргентинця, які стали свідками того, як бандити винесли гроші, коштовності та годинники.

«Бенфіка» підтвердила факт пограбування аргентинського захисника. «У гравця та його сім'ї все добре, незважаючи на величезний дискомфорт, спричинений ситуацією, в якій вони опинилися», — йдеться у заяві лісабонського клубу.

Ніколас Отаменді з дружиною та дітьми

Нагадаємо, що Ніколас Отаменді раніше був одноклубником іншого українця — Олександра Зінченка. У складі «Манчестер Сіті» футболіст провів понад 200 матчів та двічі виграв англійську прем'єр-лігу.

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Фото record. pt, Instagram

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