26.81 / 27.05 30.16 / 30.56
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Накинули ремінь на шию і побили: одноклубник Яремчука зазнав жорстокого пограбування

9:12 14 грудня 2021
Ніколас Отаменді

Капітан «Бенфіки» та збірної Аргентини Ніколас Отаменді, який виграв влітку з Мессі та компанією Кубок Америки, став жертвою жорстокого пограбування у своєму будинку в передмісті Лісабона, повідомляє Correio da Manha.

За інформацією видання, коли одноклубник Романа Яремчука пізно вночі повернувся додому після матчу чемпіонату Португалії «Фамалікан» — «Бенфіка» (1:4), на нього напали четверо зловмисників. Грабіжники, накинувши 33-річному футболісту на шию ремінь, побили його та змусили відчинити вхідні двері. У будинку перебували дружина та син аргентинця, які стали свідками того, як бандити винесли гроші, коштовності та годинники.

«Бенфіка» підтвердила факт пограбування аргентинського захисника. «У гравця та його сім'ї все добре, незважаючи на величезний дискомфорт, спричинений ситуацією, в якій вони опинилися», — йдеться у заяві лісабонського клубу.

Ніколас Отаменді з дружиною та дітьми

Нагадаємо, що Ніколас Отаменді раніше був одноклубником іншого українця — Олександра Зінченка. У складі «Манчестер Сіті» футболіст провів понад 200 матчів та двічі виграв англійську прем'єр-лігу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з дому віцечемпіона Євро-2020 Ріса Джеймса викрали важкий сейф.

Фото record. pt, Instagram

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат із буряком

Яскравий, легкий і неймовірно смачний салат із буряком «під ялинку» від відомого шефа Бельковича: зовсім не шкодить фігурі

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.