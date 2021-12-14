«Могли б виділити хоч грамоту»: скандальний український боксер заступився за Ломаченка

Український боксер Іван Редкач став на захист Василя Ломаченка, який після перемоги над Річардом Коммі у Нью-Йорку вийшов не з прапором України, а з прапором рідного Білгород-Дністровського, за що йому дісталося у мережі та, зокрема, від легендарного Володимира Кличка.

«Василь замість слів подяки від своїх земляків, включаючи держструктури, отримав п##дюліну, — написав Іван Редкач, котрий живе у США, в Instagram. — А міг би отримати подяки та слова привітання, а краще навіть — винагороду від своєї держави, бо все ж в кишені має український паспорт, і весь світ знає його як представника України.

Як патріотизм могли б виділити гонорар чи хоч грамоту, а то на голому патріотизмі все ж голодно. З великою повагою до Кличка-молодшого скажу: легко копіювати з «Вікіпедії» слова про значення патріотизму, коли старший брат мер Києва. Але мій пост не про вас.

А про те, що найважливіше — це перемога. І ось що має обговорюватися, а не те, з яким прапором вийшов. Це прапор його рідного міста, яке, можливо, дало йому більше, ніж уся Україна. Наприкінці дня — важлива лише перемога і все".

Нагадаємо, що 35-річний Редкач, який нещодавно одружився з США, раніше сам не раз ображав Ломаченка, називаючи, зокрема, дворазового олімпійського чемпіона «карликом, який не відповідає за свої слова». А ще Іван якось висміяв Василя за дивний «православний» пост у мережі, а потім потролив за проросійські погляди. Більш того, Редкач на прізвисько Кіллер перед боєм Ломаченка з Теофімо Лопесом зробив велику ставку на перемогу американця та зірвав солідний куш.

Додамо, що уродженець Сумської області Іван Редкач відсвяткував на професіональному рингу (напівсередня вага) 23 перемоги (18 з них — нокаутом), один бій завершив унічию і шість програв. Зокрема, з 10 останніх поєдинків Кіллер переміг лише у чотирьох, та ще й вкусивши одного з суперників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик, за словами Редкача, платив гроші своєму другові Ломаченку за те, що жив у нього вдома.

Фото Instagram

394

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter