Знаменита тенісистка завершила кар'єру та вийшла заміж за фотографа

Знаменита британська тенісистка, ексчетверта ракетка світу Йоханна Конта, яка на початку грудня оголосила про завершення професіональної кар'єри через постійні проблеми з коліном, вийшла заміж. Про це спортсменка, яка влітку перехворіла на COVID-19, скромно повідомила на своїй сторінці в Twitter. Нагадаємо, що влітку заміж вийшла найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна.

Обранцем Йоханни, яка заробила за кар'єру понад 10 млн доларів «брудними», став американський фотограф Джексон Уейд, з яким вона зустрічалася з 2017-го.

Пара побралася у травні цього року на 30-річчя Йоганни. Зазвичай Конта тримає своє особисте життя в секреті (весільні фото поки не з'явилися), але після заручин вона все ж продемонструвала свою гарну обручку з діамантом.

Зазначимо, що Йоханна Конта народилася в Австралії в сім'ї емігрантів з Угорщини. У 14-річному віці майбутня зірка тенісу перебралася до Великої Британії і стала представляти на змаганнях острівну державу. За роки кар'єри тенісистка, яка, до речі, називала найскладнішою суперницею у всьому турі українку Еліну Світоліну, завоювала чотири титули WTA та дісталася півфіналу всіх чотирьох турнірів серії «Великого шолома» — US Open, Уімблдону, Australian Open та «Ролан Гаррос». У червні 2021-го Конта виграла у Бірмінгемі свій останній трофей, ставши першою за 40 років британкою, яка перемогла на домашньому турнірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка Симона Халеп вийшла заміж за мільярдера.

Фото Instagram

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