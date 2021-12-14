«Динамо» дізналося суперника у плей-оф Юнацької ліги УЄФА

У вівторок, 14 грудня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Юнацької ліги УЄФА, за підсумками якого свого суперника в 1/16 фіналу дізналося київське «Динамо». Нагадаємо, що підопічні Ігоря Костюка після невдачі в останньому матчі на полі «Бенфіки» (0:1) із чотирма перемогами, однією нічиєю та однією поразкою фінішували у групі на другому місці.

Путівку до 1/8 фіналу «Динамо» U19 оскаржить в одному поєдинку з іспанським «Депортиво». Зустріч відбудеться 8 чи 9 лютого на полі суперника «біло-синіх».

Інші пари 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сформували:

АЗ (Нідерланди) — «Вільярреал» (Іспанія)

«Генк» (Бельгія) — «Челсі» (Англія)

«Жиліна» (Словаччина) — «Інтер» (Італія)

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Брюгге» (Бельгія)

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Севілья» (Іспанія)

«Хайдук» (Хорватія) — «Атлетико» (Іспанія)

«Епмолі» (Італія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

Нагадаємо, що вісім переможців стикових матчів приєднаються у 1/8 фіналу до тріумфаторів восьми груп «Шляху Ліги чемпіонів» («ПСЖ», «Ліверпуль», «Спортинг», «Реал», «Бенфіка», «Манчестер Юнайтед», «Зальцбург» та «Ювентус»). Жеребкування — 14 лютого, матчі заплановані на 1 та 2 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» U19 розгромив «Шериф», але вилетів з Юнацької ліги УЄФА.

Фото ФК «Динамо»

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