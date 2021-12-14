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Спорт

«З іншої галактики»: в Аргентині з'явився 70-метровий Ліонель Мессі

16:04 14 грудня 2021
Ліонель Мессі

Легендарний футболіст «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі, котрий став семиразовим володарем «Золотого м'яча», отримав приємний подарунок від рідного міста. На одній з висоток у Росаріо з'явилася величезна фреска 34-річного форварда у футболці національної команди, повідомляє видання Ole.

Мурал під назвою «З іншої галактики та з мого міста», створений художниками-оформлювачами Марленом Суріагою та Лісандро Уртеагою, має висоту 70 метрів та «спрямований» на пам'ятник Прапору.

«Ми провели у цій пригоді цілий місяць. Власне робочих днів було 18, але нам доводилося вирішувати проблеми логістики, а також зупиняти роботи через вітер та дощ», — цитує видання Марлена Суріагу.

До речі, у червні 2016 року у столиці Аргентини Буенос-Айресі відкрили бронзову статую Ліонеля Мессі, яку згодом вандали розбили на дві частини. Але згодом пам'ятник відновили.

Нагадаємо, що в році, що минає, знаменитий форвард виграв свій перший трофей із національною збірною Аргентини, ставши володарем Кубка Америки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонеля Мессі «розвели» на 30 мільйонів євро.

Фото ole.com.ar, Instagram, twitter.com/travelbaires

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