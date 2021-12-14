Водило по рингу: відео видовищного нокауту у бою за титул чемпіона світу

У вівторок, 14 грудня, у Пхукеті (Таїланд) відбувся боксерський поєдинок за титул чемпіона світу WBA Super у мінімальній вазі (до 47,6 кг) між непереможним місцевим бійцем Таммануном Ньомтронгом (23 перемоги, 9 з них — нокаутом) та філіппінським нокаутером Робертом Парадеро (18 перемог, 12 з них — нокаутом, 2 поразки).

Чинний чемпіон світу з Таїланду успішно провів свій 10-й (!) захист титулу, який він завоював ще у 2016 році. У четвертому раунді 31-річний Ньомтронг (на фото в заголовку) відправив свого 25-річного опонента у нокдаун, і від добивання філіппінця врятував лише гонг. Але вже наступної 3-хвилинки претендент невдало пішов в атаку і нарвався на потужний правий хук чемпіона. У підсумку Парадеро, котрий щосили намагався схопитися на ноги, просто водило по рингу (так як у тому фільмі: «Не підкажете, як пройти у бібліотеку?»), і рефері зупинив 12-раундовий бій.

Зазначимо, що свій 9-й захист поясу Ньомтронг провів зовсім нещодавно, завершивши 5 жовтня технічним нокаутом у третьому раунді бій проти свого співвітчизника Понгсаклека Сітдабніджа, один раз відправивши опонента в нокдаун у другій 3-хвилинці та двічі — у третій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксери одночасно вирубали один одного у титульному бою.

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