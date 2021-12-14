У суботу, 18 грудня, у ТРЦ «Термінал» у Броварах під Києвом відбудеться вечір боксу, у головному поєдинку якого віцечемпіон світу та Олімпійських ігор, 33-річний український боксер Денис Берінчик (15 перемог, 9 із них — нокаутом), який у бою на голих кулаках переміг Російського Молота, проведе черговий захист поясу WBO International у легкій вазі у поєдинку з 29-річним росіянином Ісою Чанієвим (15 перемог, 7 з них — нокаутом, 3 поразки).

«Суперник цікавий, — заявив Денис Беринчик на пресконференції. — Дивився бій Чанієва з проспектом із Казахстану, вирубав його наглушняк. Я давно не боксував, голодний і ладен пройти всю дистанцію. З Чанієвим все буде по-чоловічому та по-пацянськи. Він — сильний та злий боксер і не приїхав відбувати номер, не поїде, викинувши рушник.

Чи йде війна між Україною та Росією? Я з Краснодону Луганської області, вона (війна. — Авт.) на моїй території йде. Хочеться, щоб спорт був поза політикою, але є свої моменти, звісно. Краснодон (після перейменування Сорокине. — Авт.) — це Україна? Звичайно. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони стали заручниками ситуації, переймаються".

Зазначимо, що Іса Чанієв у 2019 році у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF програв технічним нокаутом у другому раунді ганцю Річарду Коммі, якого минулими вихідними переміг Василь Ломаченко.

Букмекери мало сумніваються в успіху українського боксера у майбутньому бою. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу Берінчика приймає з коефіцієнтом 1,06, на нічию — 23,00, на успіх росіянина — 8,00.

У прямій трансляції бій Берінчик — Чанієв покаже (орієнтовно — о 22:00) на своєму стрімінговому каналі «Гонг» відеоплатформа Megogo.

Бокс. Бій за пояс WBO International у легкій вазі

18 грудня (субота)

Денис Берінчик — Іса Чанієв 22:00 Megogo

Додамо, що в головному поєдинку андеркарду бою Берінчик — Чинаєв битиметься українець Владислав Сіренко, у якого в останній момент змінився суперник. Також у шоу виступатимуть Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар, Хуссейн Байсангуров та Олександр Спірко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денис Берінчик переміг технічним нокаутом чилійця Хосе Санчеса.

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