Жеребкування ¼ фіналу Кубка України з футболу: онлайн-відеотрансляція
У середу, 15 грудня, у столичному Будинку футболу відбудеться жеребкування пар ¼ фіналу Кубка України (14:00), який минулого сезону виграло київське «Динамо».
Спеціальними гостями церемонії стануть олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна та легендарний ексфутболіст київського «Динамо» Василь Рац.
Нагадаємо, що на цій стадії турніру зіграють сім представників УПЛ і одна команда з першої ліги, які при жеребкуванні будуть розділені на два «кошики» на підставі підсумкових місць у минулому чемпіонаті країни:
«Сіяні»
«Динамо» (Київ)
«Шахтар» (Донецьк)
«Зоря» (Луганськ)
«Ворскла» (Полтава)
«Несіяні»
«Дніпро-1»
«Олександрія»
«Львів»
«Металіст» (Харків)
Пряму відеотрансляцію жеребкування Кубка України дивіться (о 14:00) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.
Зазначимо, що матчі ¼ та ½ фіналу Кубка України заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у матчі 1/8 фіналу Кубка України перемогло «Маріуполь», а «Шахтар» розгромив «Чорноморець».
Фото ФК «Динамо»140
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