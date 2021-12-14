Жеребкування ¼ фіналу Кубка України з футболу: онлайн-відеотрансляція

У середу, 15 грудня, у столичному Будинку футболу відбудеться жеребкування пар ¼ фіналу Кубка України (14:00), який минулого сезону виграло київське «Динамо».

Спеціальними гостями церемонії стануть олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шемякіна та легендарний ексфутболіст київського «Динамо» Василь Рац.

Нагадаємо, що на цій стадії турніру зіграють сім представників УПЛ і одна команда з першої ліги, які при жеребкуванні будуть розділені на два «кошики» на підставі підсумкових місць у минулому чемпіонаті країни:

«Сіяні»

«Динамо» (Київ)

«Шахтар» (Донецьк)

«Зоря» (Луганськ)

«Ворскла» (Полтава)

«Несіяні»

«Дніпро-1»

«Олександрія»

«Львів»

«Металіст» (Харків)

Пряму відеотрансляцію жеребкування Кубка України дивіться (о 14:00) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що матчі ¼ та ½ фіналу Кубка України заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у матчі 1/8 фіналу Кубка України перемогло «Маріуполь», а «Шахтар» розгромив «Чорноморець».

Фото ФК «Динамо»

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter