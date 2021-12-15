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Спорт

Шевченко відсвяткував першу перемогу з «Дженоа»: відеоогляд матчу Кубка Італії

0:26 15 грудня 2021
Андрій Шевченко

Аутсайдер серії А «Дженоа» відсвяткував першу перемогу під керівництвом свого нового головного тренера Андрія Шевченка. Після чотирьох поразок та нічиєї у чемпіонаті країни футболісти з Генуї у матчі другого кола Кубка Італії обіграли на своєму полі іншого аутсайдера елітного дивізіону «Салернітану» — 1:0 (Екубан, 76).

В 1/8 фіналу «Дженоа» зіграє на полі «Мілана», в якому Шевченко провів найкращі роки своєї кар'єри футболіста (до речі, у чемпіонаті країни генуезці нещодавно поступилися Ібрагімовичу та компанії — 0:3).

Нагадаємо, що у серії А «Дженоа» з 10 очками йде на 18-му місці (третє з кінця), на два пункти відстаючи від «Спеції» Віктора Коваленка та на шість від «Венеції».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренерський дебют Шевченка в Італії зіпсував 18-річний вундеркінд.

Фото Twitter ФК «Дженоа»

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