Україна та можливі суперники: що потрібно знати про жеребкування Ліги націй

У четвер, 16 грудня, о 19:00 за київським часом у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування третього розіграшу Ліги націй, переможцем якого у жовтні стала команда Франції.

Збірна України, яка залишила елітний дивізіон турніру після скандальної «кабінетної» поразки від Швейцарії, «посіяна» у першому «кошику» дивізіону B і точно не зіграє в одній групі зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією, як і з Росією з другого «кошика» (УЄФА, як і раніше, розводить збірні двох країн).

З другого «кошика» суперником «жовто-синіх» стане Фінляндія, Норвегія або Шотландія, з якою «жовто-сині» будуть змагатися у плей-оф відбору ЧС-2022, з третього — Ізраїль, Румунія, Сербія або Ірландія, з четвертого — Словенія, Чорногорія, Албанія чи Вірменія.

У кожному з дивізіонів А, В та С буде по 16 збірних, які розіб'ють на чотири групи по чотири команди. Сім збірних, що залишилися, сформують дві групи ліги D: з чотирьох і з трьох команд (точний склад дивізіонів С і D визначиться за результатами березневих стикових поєдинків, в яких Казахстан побореться з Молдовою, а Кіпр — з Естонією).

Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2−4 червня 2022-го, а останнього — на 25−27 вересня наступного року.

Зазначимо, що Ліга націй — один із варіантів потрапляння на Євро-2024 у Німеччині. Для цього бажано посісти перше місце у своїй групі, яке у разі невиходу на чемпіонат Європи через кваліфікацію дасть право на плей-оф Ліги націй.

«Посів» перед жеребкуванням Ліги націй

Дивізіон А

«Кошик» 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

«Кошик» 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

«Кошик» 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

«Кошик» 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Дивізіон B

«Кошик» 1: Україна, Швеція, Боснія та Герцеговина, Ісландія.

«Кошик» 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

«Кошик» 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

«Кошик» 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Дивізіон С

«Кошик» 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

«Кошик» 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

«Кошик» 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

«Кошик» 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Дивізіон D:

«Кошик» 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

«Кошик» 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.

Додамо, що переможці чотирьох груп дивізіону А потраплять до фінальної стадії Ліги націй, яка намічена на червень 2023 року. Переможці груп у дивізіонах B, C та D піднімуться лігою вище, а останні місця груп у дивізіонах A та B опустяться лігою нижче. Збірні, які фінішують четвертими у лізі С, у березні 2024-го проведуть стикові матчі. Переможці збережуть прописку в дивізіоні С, а ті, які програли, опустяться в дивізіон D.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков у збірній України позбавився приставки «в. о.».

Фото uaf.ua

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter