Біатлон в Ансі: де і коли дивитися онлайн гонки четвертого етапу Кубка світу

У четвер, 16 грудня, у французькому Ансі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону, який триватиме до 19 грудня.

Чоловіча збірна України за рішенням головного тренера Юрая Санітри виступить в Ансі резервним складом. Замість чемпіона світу Дмитра Підручного, Артема Прими, Антона Дудченка та Богдана Цимбала, які в рамках підготовки до Олімпійських ігор у Пекіні проводять збір на високогір'ї в Італії, на трасу вийдуть Артем Тищенко, Тарас Лесюк та Руслан Ткаленко. До речі, на 4-му етапі Кубка світу лише одні перегони — спринт — підуть до заліку Кубка націй, у якому наші чоловіки йдуть сьомими, а жінки — восьмими.

До речі, жіноча збірна України виступить у Франції «основою». На дистанції вийдуть Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко (Варвинець). Як відомо, сестри Семеренко набирають форму у другій команді.

У прямій трансляції перегони четвертого етапу Кубка світу покаже телеканал «UA:Перший», а ще — «Євроспорт», «Білорусь 5» та «Матч ТВ» (Росія). Також змагання у прямому ефірі транслюватимуть в інтернеті сайт suspilne.media та відкритий канал Міжнародного союзу біатлоністів IBU Live TV.

Біатлон. Кубок світу. 4-й етап. Ансі (Франція)

16 грудня (четвер)

Спринт 7,5 км (жінки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

17 грудня (п'ятниця)

Спринт 10 км (чоловіки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

18 грудня (субота)

Перегони переслідування 10 км (жінки) 14:00 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Перегони переслідування 12,5 км (чоловіки) 16:00 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

19 грудня (неділя)

Мас-старт 12,5 км (жінки) 13:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

Мас-старт 15 км (чоловіки) 15:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТБ»

У загальному заліку Кубка світу лідерство у чоловіків утримують швед Себастьян Самуельссон (250 очок) та француз Емільєн Жаклен (243), а у жінок — норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (276 балів) та Анна Сола з Білорусі (238).

Українські біатлоністи, на жаль, цього сезону на п'єдестал пошани ще не підіймалися. Найкращий результат у чоловіків (16-е місце у перегонах у Хохфільцені) показав Дмитро Підручний, а у жінок — Олена Білосюк (на фото), яка стала 13-ю у персьюті в Хохфільцені. Крім того, наші естафетні команди можуть похвалитися п'ятими підсумковими місцями (чоловіки — в Естерсунді, жінки — у Хохфільцені). У загальному заліку Кубка світу найкращі з наших Підручний (108 очок) та Юлія Джима (94) посідають 20-ту позицію.

Нагадаємо, що за успішний виступ на етапах Кубка світу біатлоністам передбачені серйозні призові. Наприклад, «золото» в індивідуальних перегонах у чоловіків і жінок оцінюється в 15 тисяч євро, «срібло» — в 12 тисяч, «бронза» — в 9 тисяч (4-е місце — 7 тис., 5-е — 6 тис., 6-те — 5 тис., а останнє призове, 20-е, — 500 євро). В естафетах міжнародна федерація платить по 24 тис. євро за перемогу (по 6 тис. на одного члена команди), по 18 тис. — за друге місце (по 4,5 тис.) та по 14 тис. — за третє (по 3 5 тис.). У змішаних естафетах преміальні становлять 12 тисяч євро (по 6 тис. на одного члена команди) за «золото», 9 тисяч (по 4,5 тис.) — за «срібло» та 7 тисяч (по 3,5 тис.). за «бронзу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону.

Фото biathlon.com.ua

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter