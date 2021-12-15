«Безбожник» Златан Ібрагімович навідався до Папи Римського з подарунками

Знаменитий футболіст «Мілана» та збірної Швеції Златан Ібрагімович, який подарував собі на ювілей дорогий Ferrаri, побував у Ватикані на аудієнції у глави католицької церкви Папи Римського Франциска.

40-річний форвард подарував понтифіку свою книгу «Aдреналін». «Я дещо приніс вам і хотів передати вам особисто. Це частина моєї історії, вона містить опис мого життя та невелике повідомлення», — сказав Златан Ібрагімович.

Швед також вручив Франциску футболку зі своїм автографом та поцікавився, чи підтримує він «Мілан». Папа Римський не відповів і лише усміхнувся (як відомо, Франциск — давній шанувальник аргентинського клубу «Сан-Лоренсо»).

«Світ та любов», — підписав фотографію з понтифіком знаменитий футболіст. «Папа і Бог», — жартують підписники.

«Моя мати — хорватка та католичка, мій батько — боснієць та мусульманин, а я швед, який більшу частину своєї кар'єри прожив в Італії, — заявив нещодавно в інтерв'ю Златан Ібрагімович. — Чи вірю я в Бога? Ні. Я вірю лише в себе і не вірю в потойбічне життя. Таке життя. Коли ти мертвий, ти мертвий. Я навіть не знаю, чи хочу я похорон і могилу. Не хочу, щоб ті, хто мене любив, страждали».

Нагадаємо, що учасник чотирьох чемпіонатів Європи та двох чемпіонатів світу Златан Ібрагімович до повернення у «Мілан» грав також за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Інтер», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен» «Манчестер» Юнайтед" та «Лос-Анджелес Гелаксі», завоювавши 33 (!) трофеї та забивши на клубному рівні 491 м'яч. Крім того, Златан Ібрагімович із 62 точними ударами у 120 матчах — найкращий бомбардир в історії збірної Швеції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Златан Ібрагімович забив свій 400-й м'яч у національних чемпіонатах.

Фото Instagram

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