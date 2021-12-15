Підкачало серце: легендарний кум Мессі зі сльозами пішов з футболу у 33 роки (відео)

Знаменитий форвард «Барселони» та збірної Аргентини Серхіо Агуеро, у якого нещодавно діагностували серйозне захворювання серця, офіційно оголосив про завершення яскравої футбольної кар'єри у 33 роки.

«Здоров'я — на першому місці. Лікарі сказали мені, що краще перестати грати. Тож я залишаю „Барселону“ і йду з професіонального футболу», — сказав Серхіо Агуеро на прощальній пресконференції 15 грудня, ледве стримуючи сльози.

Нагадаємо, що аргентинець перейшов до «Барселони» пів року тому на правах вільного агента, встигнувши провести за каталонців п'ять поєдинків та забити один м'яч (у ворота «Реала»).

Протягом кар'єри кум Ліонеля Мессі грав за «Індепендьєнте», «Атлетико» та «Манчестер Сіті», перемагав у Лізі Європи, Суперкубку УЄФА, англійській прем'єр-лізі, Кубку та Суперкубку Англії, Кубку англійської ліги, Кубку Америки та на Олімпійських іграх. При цьому аргентинський форвард — найкращий бомбардир «Манчестер Сіті», найрезультативніший іноземний гравець в історії англійської прем'єр-ліги та рекордсмен за кількістю хет-триків у турнірі.

Трофеї, які здобув Серхіо Агуеро у футболці "Манчестер Сіті"

А ще Серхіо Агуеро у 15 років та 35 днів став у футболці «Індепендьєнте» наймолодшим гравцем в історії елітного дивізіону Аргентини (побив рекорд свого майбутнього тестя Дієго Марадони). У складі збірної Аргентини нападник провів 101 матч та забив 41 м'яч. Агуеро — олімпійський чемпіон Пекіна-2008 та віцечемпіон світу 2014 року.

Відео зіркової кар'єри Серхіо Агуеро

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро зламав ребро у ДТП в Амстердамі.

Фото Instagram

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