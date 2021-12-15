Жартували про «псів»: Коммі зізнався, якою фразою Ломаченко розсмішив його перед боєм

Колишній чемпіон світу за версією IBF боксер із Гани Річард Коммі, який програв у Нью-Йорку Василю Ломаченку, розповів, чим саме українець розсмішив його перед боєм на дуелі поглядів.

«Привіт, Василю! Давай тепер розповімо всім про жарти, які прозвучали перед боєм, — написав Річард Коммі в Instagram. — Про той, в якому йдеться про молодих цуценят у нашій вазі (схоже, мова про Девіса, Гарсію, Хейні та Стівенсона. — Авт.), які насправді ніколи не хотіли зустрічатися зі старими псами. Можливо, 2022 року вони вийдуть зі своїх укриттів, щоб побитися з нами обома. Поздоровляю ще раз, чемпіоне. Насолоджуйся Різдвом, мій друже, і удачі у 2022 році тобі та твоїй команді».

Ломаченко швидко відгукнувся на послання свого суперника, з яким поза рингом у нього склалися добрі стосунки.

«Я сказав тобі, що мені подобається твоя зачіска, і я теж одного разу захочу таку! - написав Василь у коментарях. — Сподіваюся, 2022 рік принесе нам багато захопливих боїв, адже ми виростаємо ще на рік. Зі святом тебе, твою сім'ю та команду! Будь здоровим».

Нагадаємо, що після переможного поєдинку Василю Ломаченку дісталося у мережі за те, що він вийшов на церемонію оголошення переможця не з прапором України, а з прапором рідного Білгород-Дністровського. Свого обурення з цього приводу не приховував навіть легендарний Володимир Кличко. Втім, давній опонент Василя, який живе в США, український боксер Іван Редкач цього разу заступився за Ломаченка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Річард Коммі назвав причину поразки у бою з Василем Ломаченком.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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