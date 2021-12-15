Українка Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу: відео переможної спроби

Блискуче виступила на світовій першості з важкої атлетики у Ташкенті українська чемпіонка Європи Аліна Марущак.

За підсумками змагань у ваговій категорії до 81 кг 24-річна штангістка з Хмельницького обійшла всіх своїх суперниць, додавши до «золота» у поштовху та ривку титул чемпіонки світу у багатоборстві.

У першій вправі (ривок) Аліна в третій спробі підняла штангу вагою 113 кг і в підсумку на п'ять кілограмів випередила найближчих переслідувачок — Ісеул Кім з Південної Кореї та австралійку Ейлін Чікаматану.

У поштовху Марущак, взявши 135 кг, знову перевершила всіх своїх суперниць, дозволивши розділити «срібло» та «бронзу» колумбійці Валерії Рівас та венесуелці Даяні Чирінос, яким підкорилася штанга вагою 134 кг.

За сумою двох вправ Аліна Марущак набрала 248 кг, впевнено обійшовши у підсумковому протоколі Рівас (239 кг) та Кім (238 кг).

При цьому спортсменка стала першою за 18 років (що у чоловіків, що у жінок) представницею України, якій на чемпіонаті світу з важкої атлетики підкорилася абсолютна першість (останнього разу подібне 2003-го вдалося Наталії Скакун). Більш того, до Марущак лише один представник нашої країни — Темур Таймазов — у далекому вже 1994 році зміг здобути «золото» ЧС і в ривку, і в поштовху, і у двоборстві. Браво, Аліна!

Додамо, що на світовій першості у столиці Узбекистану наша команда вже здобула шість нагород. До «хет-трику» Марущак «золото» у ривку взяла Марія Мангуп (до 59 кг), а мале «срібло» у ривку та велику «бронзу» у багатоборстві — Світлана Самуляк (до 55 кг). Це найбільша кількість медалей, здобутих нашими атлетами на світових першостях, з 2009 року, коли українці вибороли 10 нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у Москві.

Фото IWF

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