Українська прем'єр-ліга: хто виграє сезон-2021/2022

У чемпіонаті України зіграно 18 турів, і шанси «Шахтаря» та «Динамо» на чемпіонство можна визначити як 50 на 50. Хоча колектив з Донецька після першої частини сезону випереджає киян на два очка. Спробуємо проаналізувати календар обох команд та оцінити їхні реальні перспективи на решту сезону.

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«Шахтар»

Донецький клуб перебуває на стадії розбудови. Це призвело до провалу у Лізі чемпіонів. Але зовсім інакше оцінюються шанси у внутрішній першості. Новачки з різних причин поки що не показують кращої гри, але навіть без цього «Шахтар» лідирує в чемпіонаті, де вистачає й половини загального потенціалу.

Поки що саме донецькі гравці задають темп українському футболу сьогодні, та ставки у Вібет більшості бетторів передбачають спортпрогноз на чемпіонство цього колективу. На жаль, поставити в довгостроковій перспективі не можна, але букмекер приймає парі на всі ігри онлайн перед кожним туром.

«Шахтар» сильний в індивідуальному плані, і це робить його перспективнішим на тлі київської команди. На дистанції у 30 турів це стабільний клуб, що і встановлює його статус лідера в сезоні-2021/2022.

«Динамо»

«Динамо» тримається на Луческу. Це незаперечний факт, який привів киян до серйозного прогресу. Румун поставив конкурентний футбол, розкрив кілька молодих футболістів та додав команді дисципліни. Ігри онлайн у виконанні столичного клубу набули стабільності, що відразу позначилося на їхньому турнірному становищі. Вже немає того очкового відставання, яке було минулих сезонів, що точно розцінюється як крок уперед.



Нехай навіть «Динамо» не стане чемпіоном цього сезону, але це все одно дозволить набратися досвіду та підвищити футбольний скілл більшості виконавців. Шанси Києва оцінюємо значно нижче, але продовжуємо вірити у команду на перспективу.

Сторонам належить зіграти одна з одною у 25-му турі, і це протистояння багато в чому стане ключовим у сезоні-2021/2022. Без сумніву, в іграх, що залишилися, головне завдання набрати 100% очок, що вважається звичайно фантастикою, але більш ніж реально хоча б для однієї з команд.

Фото ФК «Динамо»

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