Вистачило півтори секунди: відео фантастичного переможного кидка зі своєї половини у матчі НБА
Баскетболіст «Нью-Орлеан Пеліканс» Девонте Грем став героєм поєдинку регулярного чемпіонату НБА з «Оклахома-Сіті Тандер» (113:110).
Перед самою сиреною за рахунку 110:110 26-річний баскетболіст наважився на кидок зі своєї половини майданчика та приніс своїй команді перемогу.
Триочковий Грема цінний подвійно, якщо врахувати, що перед цим суперник, здавалося, врятував гру і перевів поєдинок до овертайму. Коли розігруючий «Оклахома-Сіті» Шей Гілджес-Александер влучив з-за дуги та зрівняв рахунок, до фінальної сирени залишалося лише 1,4 секунди. Але чемпіону Всесвітньої універсіади-2015 вистачило і неповних півтори секунди. Шедевр!
Додамо, що Девонте Грем у цьому поєдинку набрав 15 пунктів, реалізувавши п'ять дальніх кидків із 14 спроб.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у матчі НХЛ закинули неймовірну шайбу.
Фото Twitter «Нью-Орлеан Пеліканс»216
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