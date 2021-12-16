В аеропорту Буенос-Айреса з'явився «воскреслий» Марадона

В Аргентині увічнили пам'ять легендарного футболіста Дієго Марадони, який помер 25 листопада минулого року у віці 60 років. У головному міжнародному аеропорту Буенос-Айреса відкрили статую легендарного форварда, повідомила пресслужба компанії Airports Argentina 2000, яка управляє аеропортом.

Пам'ятник на повний зріст був виготовлений за допомогою 3D-друку та фото Марадони, зроблених під час звучання національного гімну на ЧС-1986 у Мексиці.

Зазначається, що засновник компанії AA2000 Едуардо Ернекян, якого з Дієго пов'язувала давня дружба, запропонував Марадоні встановити його статую. Футболіст погодився та попросив відкрити пам'ятник саме в аеропорту «Есейса», щоб вітати тих, хто в'їжджає до країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дієго Марадону поховали без серця.

Фото Aeropuertos Argentina 2000, ФК «Динамо» (Брест)

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