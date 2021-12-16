Ломаченко відповів критикам фрагментом відео із забороненого в Україні російського православного каналу

Колишній чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO та WBC Franchise 33-річний Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг у Нью-Йорку суперника з Гани Річарда Коммі, схоже, відповів своїм критикам, які звинуватили боксера у тому, що він вийшов у ринг без прапора України (зокрема, дворазовому олімпійському чемпіону дісталося від Володимира Кличка).

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко опублікував відео російського православного каналу «Спас», що належить Московській патріархії та заборонений з минулого року в Україні. На кадрах рок-музикант та актор, засновник гурту «Звуки Му» Петро Мамонов, який був внесений до бази «Миротворця» (як і сам Ломаченко), а в липні помер від коронавірусу, читає свій вірш:

«Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая — не та,

И что вокруг — обман и суета,

И что металл — не тот, и сталь — не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!"

Думки підписників у коментарях розділилися: «Відповідь Кличку?», «Дуже тішить, що є ще в Україні молоді, але мудрі люди, які слухають не Моргенштерна, а мудрі слова і їм слідують», «А можна щось зі Ступки почути? Чи до душі московський контент?», «Василю, ти наш брат у Христі, молимося за тебе! Бережи Боже!»

До речі, скандальну історію з прапором України прокоментував і промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

«Репутаційний удар по Васі в Україні? У нього тут завжди були «за» та «проти», — цитує Олександра Красюка «Обозреватель». — Думаю, що це не дуже змінить ставлення до нього. Ті, хто люблять боксера, продовжуватимуть його любити, а ті, хто його ненавидять, шукають причини.

Знаєте, існує два типи свідомості — свідомість бджоли та свідомість мухи. Бджола завжди летить на квіточку і харчується пилком, а муха харчується… чимось іншим. Але вони всі існують в одній і тій самій реальності.

Засуджувати Ломаченка? За що засуджувати? Ну, вийшов він з прапором рідного міста. Не знаю, чи є сенс засуджувати людину в такій ситуації. Я до цього дуже нейтрально ставлюся".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний український боксер Іван Редкач заступився за Ломаченка.

Фото Twitter Top Rank Boxing

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter