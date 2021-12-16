Колишній футболіст «Карпат» переніс дев'ятигодинну операцію на серці
Колишній футболіст «Карпат» 54-річний Роман Зуб переніс складну операцію на серці, яка тривала майже дев'ять годин. Колишньому півзахиснику замінили два клапани серця, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
Зараз експівзахисник перебуває вдома і проходить реабілітацію, дякуючи небайдужим за допомогу.
Нагадаємо, що Роман Зуб народився у Львові та виховувався у структурі київського «Динамо», виступаючи за дублюючий склад столичного гранда в середині 1980-х. Пізніше футболіст захищав кольори луганської «Зорі», «Карпат», «Волині», вінницької «Ниви», «Поліграфтехніки», польської «Легії», азербайджанського «Нефтчі» та інших команд. Він чемпіон Радянського Союзу серед дублюючих складів у футболці «Динамо» та бронзовий призер чемпіонату України у складі «Карпат». За юнацьку збірну СРСР Роман Зуб провів 3 матчі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Андрій П'ятов на початку відпустки потрапив на лікарняне ліжко.
Фото ФК «Карпати»215
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter