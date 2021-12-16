У компанії Модрича та Бейла: воротар збірної України Лунін втретє заразився коронавірусом

Голкіпер «Реала» та збірної України Андрій Лунін, який у жовтні 2020-го та у серпні 2021-го перехворів на COVID-19, знову здав позитивний тест на коронавірус. Наш голкіпер відправлений на самоізоляцію разом з Марко Асенсіо, Родріго та Гаретом Бейлом, у яких також COVID-19, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Також вірус виявлений у асистента головного тренера Королівського клубу Давіде Анчелотті (син Карло Анчелотті) та ще у двох зіркових футболістів — Луки Модрича та Марсело. Тренування мадридців у четвер скасували.

Зазначимо, що 19 грудня у «Реала», який очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, заплановано матч із «Кадісом», але його проведення (з урахуванням травм Себальоса та Карвахаля) під питанням.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Реал» зіграє проти «ПСЖ» Ліонеля Мессі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст Олександр Червоний важко перехворів на коронавірус.

Фото Instagram

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter