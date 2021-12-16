Жеребкування Ліги націй: стали відомі суперники збірної України у групі

У четвер, 16 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй, переможцем якого раніше ставали збірна Португалії та команда Франції (як відомо, раніше збірні були розбиті на «кошики» у чотирьох дивізіонах).

Збірна України, що залишила елітний дивізіон турніру після скандальної «кабінетної» поразки від Швейцарії, виступить у лізі B і волею жереба зіграє у квартеті 1 зі своїм суперником по півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландією, Ірландією та Вірменією.

Інші групи у чотирьох дивізіонах Ліги націй за підсумками жеребкування сформували:

Дивізіон А

Група 1. Франція, Данія, Хорватія, Австрія.

Група 2. Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія.

Група 3. Італія, Німеччина, Англія, Угорщина.

Група 4. Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.

Дивізіон В

Група 2. Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія.

Група 3. Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія.

Група 4. Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.

Дивізіон С

Група 1. Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови.

Група 2. Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр / Естонія.

Група 3. Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова.

Група 4. Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.

Дивізіон D

Група 1. Ліхтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвія.

Група 2. Мальта, Кіпр / Естонія, Сан-Марино.

Зазначимо, що матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2−4 червня 2022-го, а останнього — на 25−27 вересня наступного року.

До речі, Ліга націй — один із варіантів потрапляння на Євро-2024 у Німеччині. Для цього бажано посісти перше місце у своїй групі, яке у разі невиходу на чемпіонат Європи через кваліфікацію дасть право на плей-оф Ліги націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Андрій Лунін втретє заразився коронавірусом.

Фото uefa.com

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