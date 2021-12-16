Жеребкування Ліги націй: стали відомі суперники збірної України у групі
У четвер, 16 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй, переможцем якого раніше ставали збірна Португалії та команда Франції (як відомо, раніше збірні були розбиті на «кошики» у чотирьох дивізіонах).
Збірна України, що залишила елітний дивізіон турніру після скандальної «кабінетної» поразки від Швейцарії, виступить у лізі B і волею жереба зіграє у квартеті 1 зі своїм суперником по півфіналу плей-оф відбору ЧС-2022 Шотландією, Ірландією та Вірменією.
Інші групи у чотирьох дивізіонах Ліги націй за підсумками жеребкування сформували:
Дивізіон А
Група 1. Франція, Данія, Хорватія, Австрія.
Група 2. Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія.
Група 3. Італія, Німеччина, Англія, Угорщина.
Група 4. Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс.
Дивізіон В
Група 2. Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія.
Група 3. Боснія та Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія.
Група 4. Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія.
Дивізіон С
Група 1. Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови.
Група 2. Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр / Естонія.
Група 3. Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова.
Група 4. Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар.
Дивізіон D
Група 1. Ліхтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвія.
Група 2. Мальта, Кіпр / Естонія, Сан-Марино.
Зазначимо, що матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2−4 червня 2022-го, а останнього — на 25−27 вересня наступного року.
До речі, Ліга націй — один із варіантів потрапляння на Євро-2024 у Німеччині. Для цього бажано посісти перше місце у своїй групі, яке у разі невиходу на чемпіонат Європи через кваліфікацію дасть право на плей-оф Ліги націй.
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Фото uefa.com47
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