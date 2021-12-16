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Спорт

Луческу підтвердив перехід футболіста «Динамо» в англійський «Евертон»

20:36 16 грудня 2021
Віталій Миколенко

Захисник київського «Динамо» та збірної України («жовто-сині», до речі, дізналися суперників по групі Ліги націй) Віталій Миколенко, зважаючи на все, продовжить кар'єру в англійській прем'єр-лізі, поповнивши ряди «Евертона», який посідає в УПЛ 14-е місце із 20 команд.

«Сума угоди — 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23,5 млн. євро. — Авт.) , виплата платежів розстрочена на три роки. Щоправда, з офіційним оголошенням доведеться почекати до 1 січня дня відкриття англійського трансферного вікна», — пише Telregram-канал «Динамо Київ Inside».

Непрямо трансфер свого підопічного до клубу з Ліверпуля, який тренує знаменитий іспанець Рафаель Бенітес, підтвердив наставник «Динамо» Мірча Луческу, який проводить відпустку у рідній Румунії.

«Один із гравців „Динамо“ переходить до „Евертона“, — цитують Мірчу Луческу румунське видання telekomsport.ro. — Це найбільший трансфер „Динамо“ з моменту продажу Андрія Ярмоленка. Іде молодий гравець, і це приклад для інших. Дуже важливо давати молодим гравцям перспективу та можливість зростання».

Зазначимо, що цього сезону 22-річний уродженець Черкас Віталій Миколенко провів за «Динамо» 21 матч у всіх турнірах, віддавши три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 17 млн євро.

Віталій Миколенко зі своєю дівчиною Вікторією

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що імениннику Віталію Миколенку влаштували «беззаконня» у таборі збірної України.

Фото ФК «Динамо»

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