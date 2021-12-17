Аутсайдер української прем'єр-ліги розлучився з головним тренером після двох місяців роботи

Один із головних аутсайдерів чемпіонату України з футболу закарпатський «Минай», чий скандальний форвард Євген Селезньов погрожував розправою своєму одноклубнику після матчу з «Динамо», оголосив про відставку головного тренера Ігоря Леонова.

«Вважаємо, що команда на чолі з Леоновим демонструвала хороший футбол, і лише доля невезіння призвела до відсутності перемог та більшої кількості очок за цей період. У керівництва клубу немає претензій до роботи тренера та саме такого результату. Але нинішнє турнірне становище вимагає відповідних заходів з метою покращення ситуації», — йдеться у заяві на офіційному клубному сайті.

Зазначимо, що Леонова було призначено головним тренером клубу з однойменного села на Закарпатті на початку жовтня в якості заміни відправленому у відставку Василю Кобіну. З того часу команда провела дев'ять матчів, у яких не здобула жодної перемоги — чотири рази зіграла внічию та п'ять разів програла. Загалом же серія без перемог «Миная» триває з 31 липня та налічує вже 17 поєдинків.

«На зустрічі з президентом клубу Валерієм Пересоляком ми проаналізували матчі, зіграні командою під моїм керівництвом. Валерій Іванович сказав, що щодо гри немає жодних претензій, однак відсутність результату унеможливлює нашу подальшу співпрацю, і після обміну думками було вирішено розірвати контракт за взаємною згодою сторін. Разом зі мною „Минай“ залишає і мій помічник Михайло Старостяк. Сподіваюся, що моєму наступнику пощастить більше, і „Минай“ залишиться в еліті», — наводить слова вже екс-наставника закарпатців сайт Meta-ratings.com.ua.

Додамо, що «Минай» посідає в турнірній таблиці передостаннє, 15-е місце, випереджаючи «Маріуполь» на два очки. Свій перший матч у другій частині сезону закарпатці проведуть 26 лютого (базова дата), коли на своєму полі приймуть луганську «Зорю».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер «Колоса» Руслан Костишин подав у відставку після ганебної поразки від «Динамо».

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