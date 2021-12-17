І без трусів не вдалося: непереможний російський боксер провалив зважування перед титульним боєм

Чемпіон світу за версіями WBC та IBF у напівважкій вазі росіянин Артур Бетербієв (16 перемог, усі — нокаутом), який нокаутував у березні німця Адама Дайнеса, ледь не зганьбився перед боєм із американцем Маркусом Брауном (24 перемоги, 16 з них — нокаутом, 1 поразка).

На регламентній церемонії зважування за добу до поєдинку росіянин не вклався в ліміт вагової категорії — уродженець Дагестану показав на вагах 175,2 фунти (79,469 кг) за крайньої планки 175 фунтів (79,378 кг). Перед цим боксер, попередньо переконавшись, що за ним перебувають виключно чоловіки, зняв труси — але й такий крайній вчинок не допоміг спортсмену.

Щоправда, у результаті росіянин зміг уникнути провалу. Організатори дали йому дві години, щоб зігнати зайві 90 грамів, і він упорався із цим завданням.

Зазначимо, що поєдинок Бетербієв — Браун пройде в ніч на неділю, 18 грудня, у канадському Монреалі. У майбутньому бою дагестанець проводитиме п'ятий захист титулу IBF, завойованого в листопаді 2017-го, та другий — чемпіонського поясу WBC, відібраного в українця Гвоздика у жовтні 2019-го.

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