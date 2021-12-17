Починаємо з Ірландією: Україна дізналася розклад матчів у Лізі націй

Збірна України з футболу, якій за підсумками жеребкування Ліги націй дісталися в суперники команди Шотландії, Ірландії та Вірменії, дізналася календар майбутнього розіграшу турніру.

Підопічні Олександра Петракова розпочнуть виступ у групі 1 дивізіону В 4 червня виїзним поєдинком проти Ірландії, а завершать 26 вересня домашнім матчем із Шотландією.

Календар матчів у групі 1 дивізіону В Ліги націй-2022/2023:

1-й тур

4 червня

Ірландія — Україна (21:45)

Шотландія — Вірменія (16:00)

2-й тур

7 червня

Шотландія — Україна (21:45)

Вірменія — Ірландія (19:00)

3-й тур

11 червня

Україна — Вірменія (час уточнюється)

Ірландія — Шотландія (19:00)

4-й тур

14 червня

Україна — Ірландія (19:00)

Вірменія — Шотландія (19:00)

5-й тур

23 вересня

Вірменія — Україна (час уточнюється)

Шотландія — Ірландія (21:45)

6-й тур

26 вересня

Україна — Шотландія (21:45)

Ірландія — Вірменія (21:45)

«Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. З Шотландією наша команда зустрінеться у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022, а з Вірменією не бачилися давно. Там команда дуже змінилася, вона успішно розпочала відбір на мундіаль у Катарі, але потім, щоправда, щось у неї не пішло. Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу. Думаю, у хлопців буде можливість пограти, а в нас подивитися на них уже в червні, коли відбудеться одразу чотири зустрічі Ліги націй, а ще два матчі пройдуть восени.

21 травня у нас закінчується чемпіонат України. Потрібно буде дати хлопцям трохи відпочити — можливо, чотири-п'ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, доведеться зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", — зазначив головний тренер «жовто-синіх» Олександр Петраков, коментуючи для прес-служби УАФ результати жеребкування.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Андрій Лунін утретє заразився коронавірусом.

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