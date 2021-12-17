Починаємо з Ірландією: Україна дізналася розклад матчів у Лізі націй
Збірна України з футболу, якій за підсумками жеребкування Ліги націй дісталися в суперники команди Шотландії, Ірландії та Вірменії, дізналася календар майбутнього розіграшу турніру.
Підопічні Олександра Петракова розпочнуть виступ у групі 1 дивізіону В 4 червня виїзним поєдинком проти Ірландії, а завершать 26 вересня домашнім матчем із Шотландією.
Календар матчів у групі 1 дивізіону В Ліги націй-2022/2023:
1-й тур
4 червня
Ірландія — Україна (21:45)
Шотландія — Вірменія (16:00)
2-й тур
7 червня
Шотландія — Україна (21:45)
Вірменія — Ірландія (19:00)
3-й тур
11 червня
Україна — Вірменія (час уточнюється)
Ірландія — Шотландія (19:00)
4-й тур
14 червня
Україна — Ірландія (19:00)
Вірменія — Шотландія (19:00)
5-й тур
23 вересня
Вірменія — Україна (час уточнюється)
Шотландія — Ірландія (21:45)
6-й тур
26 вересня
Україна — Шотландія (21:45)
Ірландія — Вірменія (21:45)
«Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. З Шотландією наша команда зустрінеться у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022, а з Вірменією не бачилися давно. Там команда дуже змінилася, вона успішно розпочала відбір на мундіаль у Катарі, але потім, щоправда, щось у неї не пішло. Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу. Думаю, у хлопців буде можливість пограти, а в нас подивитися на них уже в червні, коли відбудеться одразу чотири зустрічі Ліги націй, а ще два матчі пройдуть восени.
21 травня у нас закінчується чемпіонат України. Потрібно буде дати хлопцям трохи відпочити — можливо, чотири-п'ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, доведеться зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", — зазначив головний тренер «жовто-синіх» Олександр Петраков, коментуючи для прес-служби УАФ результати жеребкування.
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