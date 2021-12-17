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Спорт

Капітан «Динамо» з дружиною перетворилися на стариків та відзначили річницю весілля: миле відео

17:08 17 грудня 2021
Сергій Сидорчук із сім&#39;єю

Півзахисник київського «Динамо» та збірної України Сергій Сидорчук разом із дружиною Ганною, яка влітку завалила мережу спекотними фото з відпочинку, оригінально відзначили сьому річницю весілля.

Пара взяла участь у фотосесії з використанням гриму, завдяки чому обидва перетворилися на стариків.

"Чи доживемо ми до глибокої старості? І до золотого весілля? Сьогодні 7-а річниця весілля, але по фото не скажеш. Сподіваюся у тебе, Сергію, з'являться зморшки швидше, ніж у мене. І ми будемо так само молоді душею, як при першій нашій зустрічі. Люблю та дивлюся на тебе так само, як і 10 років тому», – написала Ганна на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши кілька знімків.

Креатив Сидорчуків оцінили як підписники, так і друзі з колегами по «футбольному цеху».

Відзначимо, що відпустка у футболістів «Динамо» триватиме до 13 січня, після чого команда в рамках підготовки до поновлення сезону проведе три тренувальні збори в Іспанії та Туреччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мірча Луческу підтвердив перехід Віталія Миколенка з «Динамо» до англійського «Евертона».

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