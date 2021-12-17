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Спорт

До «Танців із зірками» готовий: Усик «запалив» на дискотеці під ритми самби

19:27 17 грудня 2021
Олександр Усик

Український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик, який зустрівся в США із Тайсоном Ф'юрі та провів із ним першу «дуель поглядів», продемонстрував свої танцювальні навички в одному з нічних клубів.

Спортсмен, почувши запальні ритми суміші самби з ламбадою, кинувся в танець. Судячи з відео, яке вдалося зняти комусь із компанії Олександра, паркет шоу «Танці з зірками» просто «плаче» за таким учасником. Ось тільки у графіку спортсмена ой як непросто виділити час на щоденні танцювальні тренування…

Нагадаємо, що Усик готується до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа, який має відбутися не пізніше квітня наступного року. Щоправда, промоутер Ей Джея назвав умову, за якої його підопічний готовий відступитися заради об'єднавчого поєдинку українця з Тайсоном Ф'юрі — і ця «умова» обчислюється астрономічною сумою в 40 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик відмовився здати фінальний бій чемпіонату світу за 300 тисяч євро.

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