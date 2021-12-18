Бетербієв у крові захистив два чемпіонські пояси: відео нокауту

У ніч на 18 грудня в канадському Монреалі пройшов бій між володарем чемпіонських поясів WBC та IBF у напівважкій вазі росіянином Артуром Бетербієвим (17 перемог, усі — нокаутом), який ледь не провалив зважування перед поєдинком, та американцем Маркусом Брауном (24 перемоги, 16 із них — нокаутом, 2 поразки).

Перед поєдинком стався казус — організатори увімкнули гімн СРСР замість російського. Утім, це не вивело Артура з рівноваги, і чемпіон упевнено розпочав поєдинок. Щоправда, у четвертому раунді після зіткнення головами росіянин отримав глибоке розсічення, і продовження бою було під питанням. Тим не менш, Бетербієв спочатку в сьомому раунді відправив суперника в нокдаун, а в десятому Браун ще раз опустився на коліно після серії ударів — і рефері зупинив поєдинок, присудивши росіянину перемогу технічним нокаутом.

BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE



Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



@trboxing pic.twitter.com/yVASnLMK7f — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 18, 2021

«Розсічення — новий досвід у моїй кар'єрі. Це бокс, і ти ніколи не знаєш, що може статися. Що далі? Спочатку треба виспатися. А так я готовий боксувати з найкращими. Адже щоб стати найкращим, треба битися з найкращими», — зізнався переможець після бою.

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