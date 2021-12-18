19-річний футболіст «Шахтаря» вперше стане батьком: зворушливі фото

Нападник донецького «Шахтаря» Георгій Судаков, який разом із «гірниками» вилетів із Ліги чемпіонів, повідомив про майбутню радісну подію у своєму житті.

Футболіст вирушив у відпустку до Домініканської республіки разом зі своєю дівчиною Єлизаветою. З теплих країв пара й повідомила про майбутнє поповнення. «Під твоїм серцем стукає друге. Незабаром нас буде троє», — опублікував зворушливий пост Георгій на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що цього сезону Судаков провів за «Шахтар» у всіх турнірах 15 матчів, у яких забив 4 м'ячі. У травні футболіст дебютував у національній збірній, узявши участь у трьох товариських матчах (без забитих м'ячів), а потім потрапив до остаточної заявки «жовто-синіх» для участі у фінальному турнірі Євро-2020 — щоправда, на континентальній першості, де підопічні Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу, так і не зіграв жодної хвилини.

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