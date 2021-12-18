27.09 / 27.30 30.52 / 30.92
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

19-річний футболіст «Шахтаря» вперше стане батьком: зворушливі фото

17:58 18 грудня 2021
Георгій Судаков із нареченою

Нападник донецького «Шахтаря» Георгій Судаков, який разом із «гірниками» вилетів із Ліги чемпіонів, повідомив про майбутню радісну подію у своєму житті.

Футболіст вирушив у відпустку до Домініканської республіки разом зі своєю дівчиною Єлизаветою. З теплих країв пара й повідомила про майбутнє поповнення. «Під твоїм серцем стукає друге. Незабаром нас буде троє», — опублікував зворушливий пост Георгій на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що цього сезону Судаков провів за «Шахтар» у всіх турнірах 15 матчів, у яких забив 4 м'ячі. У травні футболіст дебютував у національній збірній, узявши участь у трьох товариських матчах (без забитих м'ячів), а потім потрапив до остаточної заявки «жовто-синіх» для участі у фінальному турнірі Євро-2020 — щоправда, на континентальній першості, де підопічні Андрія Шевченка дійшли до чвертьфіналу, так і не зіграв жодної хвилини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес чекають народження близнюків — хлопчика та дівчинки.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Злата Огневич та Максим Тарапата

Злата — вже не Огнєвіч, а Тарапата: творці «Холостячки» натякнули на те, чим насправді закінчилося шоу

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

яйця

Варені яйця з оселедцем: закуска, яка завжди йде «на ура» під міцні напої й першою зникає з тарілок

Сєдокова

Голий сніданок: іменинниця Седокова вийшла до ранкового столу повністю оголеною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.