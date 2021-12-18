Лідер «Динамо» Циганков зробив пропозицію своїй дівчині на Мальдівах

24-річний півзахисник «Динамо» та збірної України Віктор Циганков, який привітав домашнього улюбленця з днем народження, вирішив розпрощатися з холостяцьким життям.

Футболіст вирушив на відпочинок зі своєю коханою Романою на Мальдіви, де й попросив руки дівчини. І красуня відповіла згодою, судячи з фото з обручкою на безіменному пальці та радісних посмішок обох.

Зазначимо, що пара зустрічається із 2019 року. Про дівчину відомо, що вона, як і Віктор, із Вінниці, вищу освіту здобувала у США.

Щодо Циганкова, то цього сезону футболіст зіграв за «Динамо» у всіх турнірах 25 матчів, у яких забив 11 м'ячів. Також у складі збірної України півзахисник посів друге місце у відборі на ЧС-2022 та зіграє у стикових матчах за право виступити у фінальній частині мундіалю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Денис Попов покликав свою кохану заміж.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter