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Спорт

Сіренко — Руденко: відео бою українських суперважковаговиків за два чемпіонські пояси

22:50 18 грудня 2021
Владислав Сіренко

Пізно ввечері в суботу, 18 грудня, у Броварах, що під Києвом, відбувається вечір боксу, організований промоутерською компанією K2Promotions.

В одному з поєдинків андеркарда, на кону якого стояли два пояси WBC Asia та WBO Asia Pacific, зійшлися два українські боксери-суперважковаговики — непереможний киянин Владислав Сіренко (19 перемог, 16 з них — нокаутом) та Андрій Руденко з Дніпра (34 перемоги, 20 із них — нокаутом, 6 поразок).

Сіренко впевненіше розпочав поєдинок та тримав усе під своїм контролем. Влад вимотував суперника точними ударами, а коли потрібно було — і клінчами, і в підсумку в шостому раунді рефері зупинив бій, присудивши Сіренку перемогу технічним нокаутом.

Зазначимо, що в рамках вечора боксу, головним поєдинком якого стане бій між українцем Денисом Берінчиком та росіянином Ісою Чанієвим, чергові перемоги здобули ще кілька наших співвітчизників. Ігор Шевадзуцький (9 перемог, 8 з них — нокаутом) переміг одноголосним рішенням суддів поляка Каміла Соколовські, Василь Чеботар (10 перемог, 4 з них — нокаутом) виявився сильнішим за казаха Сагадата Рахманкула, Арнольд Хегай (17 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) за підсумками десяти раундів переміг аргентинця Вісенте Родрігеса, а Дмитро Митрофанов (12 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 нічия) «зупинив» у третьому раунді казаха Берікбая Нурімбетова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіянин Бетербієв у крові захистив два чемпіонські пояси.

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