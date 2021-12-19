В англійському Манчестері відбувся бій-реванш за інтерконтинентальний чемпіонський пояс за версією WBO у суперважкій вазі між 37-річним британцем Деріком Чісорою (32 перемоги, 23 — з них нокаутом, 12 поразок), який минулого року програв Олександру Усику, та новозеландцем Джозефом Паркером (30 перемог, 21 з них — нокаутом, 2 поразки).

Боксери зійшлися в очній дуелі вдруге за рік. У травні там же, на Manchester Arena, уродженець Зімбабве Чісора програв Паркеру роздільним рішенням суддів і жадав реваншу. Ось тільки новозеландець знову виявився сильнішим, тричі (!) — у четвертому, сьомому та восьмому раундах — відправляючи ветерана на прізвисько Війна в нокдаун. При цьому Чісора не лише щоразу «виживав», а й знаходив у собі сили потужно відповідати, провівши у підсумку усі 12 раундів. Паркер виграв одностайним рішенням суддів — 115:110, 115:111, 114:112.

До речі, якщо новозеландець відсвяткував свій п'ятий поспіль і 30-й загалом успіх на профірингу, то британець зазнав 12-ї невдачі. При цьому Чісору перемагали практично всі зірки надважкої ваги — Тайсон Ф'юрі (двічі), Роберт Хеленіус, Віталій Кличко, Девід Хей, Кубрат Пулєв, Ділліан Уайт, Олександр Усик.

Нагадаємо, що в лютому 2012 року Дерек на зважуванні дав ляпаса Віталію Кличку, плюнув перед боєм у його брата Володимира, і поступився чемпіону WBC лише рішенням суддів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Денис Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва у бою за пояс WBO International.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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