Ютубер-мільйонер Джейк Пол вирубав ексчемпіона UFC: відео вбивчого нокауту

У ніч на неділю, 19 грудня, у Тампі (штат Флорида, США) відбувся боксерський поєдинок між 24-річним американським ютубером-мільйонером Джейком Полом (5 перемог, 4 з них — нокаутом), який раніше переміг нокаутом зірку MMA Bellator Бена Аскрена, та його віковим співвітчизником, 39-річним ексчемпіоном UFC Тайроном Вудлі (2 поразки).

Суперники зійшлися у рингу вдруге за останні пів року. Наприкінці серпня Пол здолав опонента розділеним рішенням суддів. Цього разу Вудлі діяв агресивніше і вже в третьому раунді колишній боєць змішаних єдиноборством завдав шоумену страшного розсічення (на думку рефері — ліктем).

Здавалося, Пол, обличчя якого заливала кров, не встоїть, але в шостій трихвилинці Джейк потряс суперника вбивчим ударом з правої, і «відключений» Вудлі впав обличчям на настил рингу.

«Це, схоже, найвеличніший момент у моєму житті, — не приховував радості після перемоги Джейк Пол. — Подивіться на цей рік, який у мене вийшов безпрецедентним. Чотири бої, чотири масові перегляди за 13 місяців. Я нокаутував усіх, з ким бився».

До речі, Джейк Пол на прізвисько Проблемна дитина мав битися 19 грудня зі зведеним братом Тайсона Ф'юрі — Томмі (7 перемог, 4 з них — нокаутом), але британець отримав травму і відмовився від бою. «Томмі, це міг бути ти», — передав привіт Ф'юрі американець, який вийшов на поєдинок з Вудлі у спеціальній футболці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джозеф Паркер переміг Дерека Чісору в поєдинку суперваговиків у Манчестері.

Фото Showtime

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