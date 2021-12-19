Відомий український футболіст зробив пропозицію своїй дівчині у вечірньому Тбілісі

Відомий український футболіст, захисник «Колоса» Тарас Саків слідом за динамівцем Віктором Циганковим вирішив порвати з холостяцьким життям. Пішовши у відпустку, 24-річний гравець разом зі своєю коханою Іриною вирушив до столиці Грузії Тбілісі, де у чарівній атмосфері із чудовим видом на вечірнє місто зробив їй пропозицію.

«Вона сказала: «Так!» — написав Тарас Саків на своїй сторінці в Instagram.

До речі, Тарас та Ірина народилися та виросли в одному місті — Бурштині Івано-Франківської області.

Нагадаємо, що за роки кар'єри Тарас Саків до «Колоса» встиг пограти за юнацькі команди «Шахтаря» та «Динамо», «Рух», «Минай» і «Ворсклу», з якою у 2017 році став бронзовим призером чемпіонату України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 19-річний футболіст «Шахтаря» Георгій Судаков вперше стане батьком.

Фото Instagram

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