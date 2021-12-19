Роналдо купив один із найтитулованіших футбольних клубів Бразилії

Дворазовий чемпіон світу, легендарний ексфутболіст «Барселони», «Реала» та збірної Бразилії Роналдо, який провів «жеребкування» на кухні, придбав за 400 мільйонів бразильських реалів (близько 62 млн євро) 90% акцій одного з найтитулованіших футбольних клубів Бразилії «Крузейро», повідомляє Globo.

Вибір 45-річного володаря «Золотого м'яча» не дивує, якщо врахувати, що саме у складі 6-разового чемпіона Бразилії Зубастик розпочинав свою професіональну кар'єру, забивши у 1993−1994 роках у 58 матчах 56 м'ячів. Щоправда, останніми роками клуб із Белу-Орізонті, кольори якого захищає колишній футболіст «Шахтаря» Велінгтон Нєм, не вражає результатами. У 2019 році «Крузейро» вперше вилетів з елітного дивізіону, а у 2021-му посів у серії В лише 14-те місце.

Юний Роналдо розпочинав свою професіональну кар'єру у "Крузейро"

Цікаво, що Роналдо вже має футбольний клуб. У 2018 році він за 30 млн євро купив 51 відсоток акцій іспанського «Вальядоліда».

Нагадаємо, що, крім «Крузейро», Роналдо на клубному рівні також виступав за ПСВ «Ейндховен», «Барселону», «Інтер», «Реал», «Мілан» та «Корінтіанс», де і завершив кар'єру у 2011 році. Форвард — дворазовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії та дворазовий володар «Золотого м'яча».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст Роналдо покаявся через 19 років.

Фото ФК «Крузейро»

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