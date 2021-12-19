Шість голів в овертаймі та серія з 18 пенальті: божевільна розв'язка у чемпіонаті Норвегії з футболу

Матч за право зіграти наступного сезону в елітному дивізіоні чемпіонату Норвегії з футболу між «Бранном» (14-е місце у найсильнішій лізі) та «Йервом» (3-я позиція у другому дивізіоні) напевно увійде до історіъ футболу своїм пекельним сюжетом та розв'язкою.

Основний час перехідного поєдинка в Осло завершився внічию — 1:1 (при цьому «Бранн» не реалізував два (!) 11-метрові удари). А в овертаймі почалося справжнє божевілля: за 30 хвилин додаткового часу суперники відвантажили один одному шість (!) м'ячів — 4:4 (Хеггебе, 49, Скаанес, 114, Сакор, 116, Нільсен, 120 — Віхне, 29, Кампос, 93, з пенальті, 112, Ібрахім, 114). При цьому «Бранн» зумів відігратися з 1:3 та 3:4, борючись у меншості.

Доля місця в елітному норвезькому дивізіоні вирішувалася у серії післяматчевих пенальті. І тут суперники влаштували справжню «перестрілку», пробивши 18 (!) ударів. У результаті Фортуна у «лотереї» посміхнулася футболістам «Йерва», які виграли серію — 8:7 і замінили у рік 100-річчя клубу в еліті триразового чемпіона країни «Бранн».

До речі, футболісти «Бранна» минулого літа потрапили у гучний скандал. Все почалося з того, що 12 гравців команди зібралися на стадіоні на вечерю, щоб відзначити трансфер нового футболіста. Проте вечірка затягнулася, і на арену привели чотирьох дівчат трохи старших за 20 років. Футболісти займалися з ними сексом безпосередньо на полі, а також у роздягальні. Крім того, деякі футболісти бігали стадіоном у напівголому вигляді. Тоді їх серйозно не покарали. А тепер вони добігалися до вильоту з найсильнішого дивізіону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Англії футболіст засмутив суперника ударом п'ятою через себе.

Фото ФК «Йерв»

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