Перша за три роки: гольова передача Зінченка допомогла «МанСіті» розгромити «Ньюкасл»

Футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, дружина якого показала доньку, котра підросла, відзначився гольовим пасом у поєдинку 18-го туру чемпіонату Англії на полі «Ньюкасла» (команда Хосепа Гвардіоли розгромила суперника — 4:0).

На 64-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь «городян» футболіст збірної України забезпечив вивіреною передачею у штрафний майданчик Ріяда Мареза, і алжирець довів рахунок до розгромного, забивши свій 50-й м'яч за «МанСіті».

Зазначимо, що Зінченко не відзначався результативними діями в англійській прем'єр-лізі майже три роки, з того часу, як 10 лютого 2019-го двічі вдало асистував одноклубникам у грі з «Челсі» (6:0).

Щоправда, нинішнього сезону українець записав у свій актив асист у поєдинку Ліги чемпіонів проти «Лейпцига» (1:2). Тоді з передачі українця теж забив Марез.

Додамо, що успіх дозволив «Манчестер Сіті» з 44 очками зміцнити лідерство в АПЛ («Ліверпуль» з грою у запасі відстає на чотири пункти, а «Челсі» — на шість).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко «попросився» у нову команду чемпіонів.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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