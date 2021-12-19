27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Перша за три роки: гольова передача Зінченка допомогла «МанСіті» розгромити «Ньюкасл»

18:26 19 грудня 2021
Олександр Зінченко

Футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, дружина якого показала доньку, котра підросла, відзначився гольовим пасом у поєдинку 18-го туру чемпіонату Англії на полі «Ньюкасла» (команда Хосепа Гвардіоли розгромила суперника — 4:0).

На 64-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 на користь «городян» футболіст збірної України забезпечив вивіреною передачею у штрафний майданчик Ріяда Мареза, і алжирець довів рахунок до розгромного, забивши свій 50-й м'яч за «МанСіті».

Зазначимо, що Зінченко не відзначався результативними діями в англійській прем'єр-лізі майже три роки, з того часу, як 10 лютого 2019-го двічі вдало асистував одноклубникам у грі з «Челсі» (6:0).

Щоправда, нинішнього сезону українець записав у свій актив асист у поєдинку Ліги чемпіонів проти «Лейпцига» (1:2). Тоді з передачі українця теж забив Марез.

Додамо, що успіх дозволив «Манчестер Сіті» з 44 очками зміцнити лідерство в АПЛ («Ліверпуль» з грою у запасі відстає на чотири пункти, а «Челсі» — на шість).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко «попросився» у нову команду чемпіонів.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

Злата Огневич та Максим Тарапата

Злата — вже не Огнєвіч, а Тарапата: творці «Холостячки» натякнули на те, чим насправді закінчилося шоу

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

салат

Смачний новорічний салат «Міраж» від Людмили Борщ: простий та ситний, з приємним ароматом свіжості

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.