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Спорт

39-річний форвард-ветеран встановив унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

20:12 19 грудня 2021
Хорхе Моліна

Героєм матчу чемпіонату Іспанії з футболу між «Гранадою» та «Мальоркою» став 39-річний форвард господарів поля Хорхе Моліна, три м'ячі якого допомогли його команді розгромити суперника — 4:1.

При цьому іспанський нападник став найбільш віковим футболістом, який оформив хет-трик у матчі Ла Ліги (у день гри йому було 39 років 241 день). Моліна перевершив досягнення півзахисника «Бетіса» Хоакіна, який забив три м'ячі у віці 38 років 140 днів.

Зазначимо, що Хорхе Моліна тривалий час виступав у нижчих іспанських дивізіонах, і лише у 29 років дебютував у еліті в складі «Бетіса» (у матчі проти… своєї нинішньої команди «Гранади»). Свій дебютний гол у тому ж 2011 році нападник забив у ворота «Реала».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард Харрі Кейн оформив «ідеальний» хет-трик у футболці збірної Англії.

Фото marca.com

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