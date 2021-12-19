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Спорт

Гол плюс пас Яремчука допомогли «Бенфіці» знищити «Марітіму» (відео)

21:00 19 грудня 2021
Роман Яремчук

Нападник «Бенфіки» Роман Яремчук, який забив у Лізі чемпіонів київському «Динамо», взяв безпосередню участь у розгромі «Бенфікою» «Марітіму» у поєдинку чемпіонату Португалії — 7:1.

Вийшовши у стартовому складі лісабонців, 26-річний форвард на 48-й хвилині віддав гольову передачу на Рафаеля Сілву, а на 54-й — забив сам.

Гольова передача Яремчука

Гол Яремчука

Зазначимо, що Яремчук, якого замінили на 77-й хвилині поєдинку (за рахунку 5:0), не відзначався результативними діями в чемпіонаті Португалії з 25 вересня, коли він оформив «дубль» у ворота «Віторії Гімарайнш». Усього ж у 10 матчах чемпіонату країни Роман забив 5 м'ячів і двічі результативно асистував одноклубникам.

У турнірній таблиці «Бенфіка» з 37 очками йде третьою, на один пункт відстаючи від «Порту», у якого гра в запасі, і на чотири — від «Спортинга».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Яремчука Ніколас Отаменді зазнав жорстокого пограбування.

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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